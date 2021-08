Famke Louise in verwachting van eerste kindje

Famke Louise is zwanger. De zangeres kondigde het nieuws woensdag "met trots" aan met een kort filmpje op Instagram. Daarin is te zien dat ze al een beginnend babybuikje krijgt. "Hé kleine, wij houden nu al ontzettend veel van jou. Wij kunnen niet wachten om je vast te houden", schrijft Famke bij de video. "Met volle trots kan ik zeggen dat ik moeder word!" Famke maakte dinsdag nog officieel bekend dat ze een relatie heeft met Denzel Slager. "Samen met jou ga ik dit fantastische avontuur aan en ik had dit met niemand anders gewild, Love you", besluit ze.