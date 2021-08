‘Uitnodiging verjaardag Obama was Meghans doel’

Het feest dat Barack Obama afgelopen weekend gaf ter ere van zijn 60e verjaardag puilde uit van de sterren. Van John Legend tot Bradley Cooper en van Ellen DeGeneres tot Steven Spielberg: ze waren er allemaal bij. Wie niet was uitgenodigd, was Meghan Markle. En dat zou de hertogin van Sussex 'behoorlijk van slag gemaakt hebben', zegt royaltywatcher Angela Levin in een gesprek met The Sun.

"Mij is verteld dat Meghan per se bij dit feest wilde zijn, hoewel er later werd beweerd dat ze geen mogelijkheid zag om te komen. Dat is klinkklare onzin, want Harry en Meghan stonden überhaupt niet op de gastenlijst, laat staan op de ingekorte lijst in verband met de aangescherpte coronaregels," aldus Levin. Meghan en de voormalig president van de Verenigde Staten zijn op dezelfde dag jarig. Waar Obama 60 kaarsjes mocht uitblazen, waren dat er 40 voor Meghan.