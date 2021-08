Anti-vaccinkardinaal ligt besmet aan de beademing

De Amerikaanse kardinaal Burke (goede vriend van de Nederlandse kardinaal Eijk) is zo conservatief dat hij zelfs onder de vorige paus op de rechtervleugel zat. Hij beschouwt, kleedt en gedraagt zich als een Prins der Kerk, en staat bekend om zijn ceremonieel vertoon en royaal uitgavenpatroon.

En waar paus Franciscus katholieken aanmoedigt zich te laten vaccineren, zegt Burke, die in Rome zijn hof houdt, dat vaccins van de duivel zijn en dat er met het vaccin een chip wordt aangebracht. Volgens de kardinaal zijn in de vaccins geaborteerde foetussen verwerkt. Genezen is bovendien niet aan artsen, maar aan God.

Op God zal hij moeten vertrouwen nu hij, tijdens een bezoek aan de VS besmet raakte. Eerst liet hij weten dat het goed met hem ging, maar intussen ligt hij aan de beademing. Hij vraagt ons voor hem te bidden.