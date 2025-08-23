Avontuur en comfort: de populairste campers van dit moment

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/camper-vans-caravan-salon-messe-duesseldorf-civd-reisemobil-li.3301229Campers zijn helemaal in. Veel ouderen met overwaarde wagen zich aan deze peperdure voertuigen.
De populairste campers van dit moment zijn
vooral middelgrote halfintegraalcampers (omgebouwde bestaande busjes), luxe buscampers en terreinwaardige 4x4-modellen. Er zijn duidelijke verschuivingen in voorkeuren en trends:
Kortom:
De hedendaagse camperliefhebber zoekt een combinatie van flexibiliteit, comfort en duurzaamheid, met een duidelijke voorkeur voor middelgrote, goed uitgeruste campers
en innovatieve buscampers. 4x4-modellen winnen snel terrein dankzij de groeiende avontuurlijke mindset bij reizigers.