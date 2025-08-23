Avontuur en comfort: de populairste campers van dit moment

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/camper-vans-caravan-salon-messe-duesseldorf-civd-reisemobil-li.3301229Campers zijn helemaal in. Veel ouderen met overwaarde wagen zich aan deze peperdure voertuigen.

De populairste campers van dit moment zijn vooral middelgrote halfintegraalcampers (omgebouwde bestaande busjes), luxe buscampers en terreinwaardige 4x4-modellen. Er zijn duidelijke verschuivingen in voorkeuren en trends:

Volkswagen California T7: Compact, veelzijdig, plug-in hybride en geschikt voor dagelijks gebruik én vakantie.

Hymer Venture S: Luxe 4x4 voor avonturiers, met premium afwerking en geschikt voor wildkamperen.

Sunlight Cliff 4x4 Adventure Edition: Betaalbare compacte 4x4, vooral populair bij actievere kampeerders.

Adria Twin Max: Moderne buscamper op MAN TGE, met slimme indeling en veel comfort.

Adria Coral Supreme 670 SL: Bekend om luxe en veel praktische ruimte met enkele bedden.

Hymer B-Class MasterLine I 780 & Bürstner Lyseo TD 744: Voor gezinnen die luxe, ruimte en enkele bedden zoeken.

Compact én compleet: Veel mensen willen campers die zowel voor dagelijks rijden als voor vakanties geschikt zijn, zonder te groot te zijn.

Luxe en innovatie: De nieuwste campers bieden meer comfort, slimme (modulaire) inrichting en soms hybride of elektrische aandrijving.

Vrijheid en flexibiliteit: Vooral sinds corona zoeken mensen naar een eigen, onafhankelijke manier van reizen zonder afhankelijk te zijn van hotels of regels, en campers bieden precies die zelfvoorzienendheid.

Duurzaamheid: Nieuwe campers zijn vaak schoner, efficiënter en milieuvriendelijker (hybride/elektrisch).

Avontuur en off-road: Steeds meer modellen zijn als 4x4 beschikbaar, wat inspeelt op de vraag naar avontuurlijke reizen buiten de gebaande paden.

Geschikt voor verschillende doelgroepen: Van jonge reizigers tot gepensioneerden; compacte buscampers zijn populair bij stellen, grotere integraalcampers bij gezinnen en luxe-modellen trekken kampeerders die comfort zoeken.

3. Opvallende trends:

Kleine, sobere modellen (zoals buscampers zonder badkamer) zijn minder gewild na een eerdere hype—mensen kiezen vaker voor iets meer luxe en ruimte.

De markt groeit sterk door nieuwe doelgroepen, vooral jonge gezinnen en avontuurlijke reizigers.

Door het grote aanbod staan de prijzen onder druk en zijn er vaak aantrekkelijke deals te vinden op beurzen.