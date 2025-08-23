Na rood, groen en paars nu geel: middenstreep zorgt voor discussie

De Verkavelingsweg tussen Zwolle en Hasselt heeft er een opvallend kleurtje bij: een brede, zandgele middenstreep. Het idee is simpel, het zou veiliger zijn voor fietsers en ervoor zorgen dat automobilisten het gas minder diep intrappen. Maar in de praktijk roept de noviteit vooral veel vragen op.

De weg is inmiddels deels voorzien van de nieuwe belijning, maar omwonenden en automobilisten zijn nog niet overtuigd. De brede gele lijn lijkt namelijk op een doorgetrokken streep, terwijl inhalen gewoon is toegestaan. Dat leidt tot verwarring.

Verrassingseffect

Volgens verkeerspsycholoog Matthijs Dicke is dat precies de bedoeling: “Het verrassingseffect helpt. Dan let een bestuurder net wat beter op. Maar dat effect heb je natuurlijk niet meer als je elke dag over die weg rijdt.”

De gemeente Zwartewaterland verdedigt de keuze. “Dit profiel, met een brede gele middenstrook in plaats van fietssuggestiestroken, geeft fietsers meer ruimte”, zegt woordvoerder Rogier van Zon in het AD. “Het zorgt ervoor dat gemotoriseerd verkeer eerder de snelheid aanpast aan de fietsers en bij het inhalen ook meer ruimte geeft.”

Kritiek

Toch zien veel weggebruikers het anders. In een enquête van De Stentor zegt een ruime meerderheid van bijna tweeduizend lezers de weg niet veiliger te vinden. Lezeres Liesbeth Schut: “Nu word je, optisch, uitgenodigd om uiterst rechts of bij inhalen uiterst links te rijden.” Ook Jolanda Zee is kritisch: “Dit is weer zo’n plan dat achter een bureau bedacht is en een kapitaal kost, zodat het over vijf jaar weer teruggedraaid kan worden.”

Verkeersdeskundige Ruud Hornman plaatst eveneens kanttekeningen. “Het staat wegbeheerders helaas in hoge mate vrij om zelfstandig een nieuwe kleur of wegindeling aan te brengen. De bedoelingen zullen daarbij ongetwijfeld rechtschapen zijn, maar veelal leidt het tot niets.” Volgens hem voelen fietsers zich juist onveiliger en zorgt de geelgekleurde middenstrook vooral voor meer ergernis dan voor meer veiligheid.