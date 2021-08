Johnny de Mol over mishandelingszaak van ex: “Dit had ik nooit zien aankomen”

Johnny de Mol probeert zijn rug recht te houden in de zaak tegen zijn ex-verloofde Shima Kaes. De presentator heeft ervoor gekozen om simpelweg nergens op te reageren. "Maar dat is knap lastig", geeft De Mol toe in een interview in de nieuwe LINDA.

"Soms denk ik: er komt ooit een moment dat ik het hele verhaal doe, maar eigenlijk is het veel beter hoe we het tot nu toe hebben gedaan. Het gewoon laten", zegt De Mol. "Maar die oneerlijkheid giert wel door m’n lijf."

De Mol zegt ook behoorlijk geschrokken te zijn dat zijn ex aangifte deed. "Ik had nooit zien aankomen dat ik geconfronteerd zou worden met de beschuldiging van zware mishandeling en poging tot doodslag. Als je mij echt wilt raken of pakken, dan moet je met zoiets komen."

De presentator vindt het vooral moeilijk omdat hij en Kaes af en toe contact hadden. "Zo heeft mijn ex me gecondoleerd toen mijn oma overleed, heeft ze me gefeliciteerd toen Anouk en ik ons verloofden en ook nog toen Anouk zwanger was. Dan komt zo’n hele zware beschuldiging bijna zes jaar na dato heel rauw op je dak vallen."

Johnny de Mol en Shima Kaes hadden van 2014 tot 2015 een relatie. Er zouden volgens Kaes meerdere geweldsincidenten hebben plaatsgevonden tussen de twee in Amsterdam, Mexico en op Ibiza. Eind 2020 deed Kaes aangifte tegen haar ex-verloofde voor poging tot mishandeling en doodslag. De zaak wordt nog onderzocht.