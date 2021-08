Oud-werknemers klappen uit de school over plagiaat Sonja Bakker

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Sonja Bakker van Instagram is verbannen vanwege plagiaat: ze kopieerde gerechten en foto's van anderen. Als excuus voerde ze aan dat ze niet zelf de recepten plaatst. Oud-medewerkers vertellen nu bij RTL Boulevard een ander verhaal.

Een van hen laat aan het entertainmentprogramma weten dat Bakker al jaren teksten en recepten van anderen gebruikt. "Op tv komt ze leuk en soms dom over, maar Sonja is een keiharde zakenvrouw voor haar freelance medewerkers en is echt van alles op de hoogte. Dus ook van het kopiëren van teksten en recepten."

Maar niet alleen recepten op social media zijn gejat. "Ook in de boeken die bij Lidl zijn verkocht, staan gewoon recepten die op bijvoorbeeld Smulweb, Paulines Keuken of via Google zijn gevonden of vertaald." Sonja zou haar werknemers wel hebben opgedragen om steeds drie dingen te wijzigen.

Barry van Suijdam, de vriend van Sonja, zou ook een belangrijke rol spelen in haar business. "Barry heeft het grote geld van Sonja geroken. Hij zette het bedrijf steeds meer naar zijn hand en zette de een na de andere medewerker uit het bedrijf. Hij ging medewerkers bedreigen of zorgen dat ze niet meer werden betaald. Op deze manier zorgde hij ervoor dat Sonja steeds afhankelijker van hem en zijn mensen werd."

Een andere oud-medewerker herkent eveneens het beeld dat wordt geschetst. Sonja zou altijd mensen inhuren om voor haar een boek te schrijven. "Maar wel vaak vriendjes van vriendjes. De persoon die voor haar werkt moet maanden knallen, totdat ze een nieuw persoon ontmoet. Dan is de volgende aan de beurt."