Is het gezond om rauwe melk te drinken?

Rauwe melk wordt steeds populairder, maar is het echt gezonder dan gepasteuriseerde melk? Laten we eens kijken naar de feiten achter deze vraag die veel mensen bezighoudt.

Rauwe melk is melk die niet is gepasteuriseerd. Pasteurisatie is een proces waarbij melk wordt verhit tot een bepaalde temperatuur gedurende een bepaalde tijd om ziekteverwekkende bacteriën te doden. Rauwe melk komt rechtstreeks van de koe, zonder deze verwarmingsstap.

Waarom drinken sommige mensen rauwe melk?

Misschien heb je weleens gehoord dat rauwe melk gezonder zou zijn. Voorstanders beweren dat rauwe melk:

Beter verteerbaar is, vooral voor mensen met lactose-intolerantie

Meer voedingsstoffen bevat die intact blijven

Goede bacteriën bevat die je immuunsysteem versterken

Allergieën zou kunnen voorkomen

De wetenschappelijke bewijzen laten een ander verhaal zien:

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat rauwe melk beter verteerbaar is dan gepasteuriseerde melk

Pasteurisatie heeft nauwelijks invloed op de voedingswaarde van melk

Er is geen bewijs dat rauwe melk allergieën voorkomt

De zogenaamde "goede" bacteriën in rauwe melk zijn niet bewezen heilzaam voor mensen

Welke risico's zijn er verbonden aan rauwe melk?

Rauwe melk kan gevaarlijke ziekteverwekkers bevatten zoals:

E. coli

Salmonella

Listeria

Campylobacter

Brucella

Deze bacteriën kunnen ernstige ziekten veroorzaken met symptomen als:

Diarree

Buikkrampen

Overgeven

In ernstige gevallen: nierfalen, beroerte of zelfs overlijden

Wie lopen het meeste risico?

Sommige groepen mensen zijn extra kwetsbaar voor de gevaren van rauwe melk:

Kinderen onder de 5 jaar

Ouderen boven de 65 jaar

Zwangere vrouwen

Mensen met een verzwakt immuunsysteem

Hoe zit het met de voedingswaarde?

Laten we kijken naar wat de wetenschap zegt over de voedingswaarde van rauwe versus gepasteuriseerde melk:

Voedingsstof Rauwe melk Gepasteuriseerde melk Calcium Aanwezig Aanwezig Eiwitten Aanwezig Aanwezig Vitaminen Aanwezig Aanwezig met minimaal verlies Mineralen Aanwezig Aanwezig

Onderzoek toont aan dat pasteurisatie slechts een minimaal effect heeft op de voedingswaarde van melk. Het kleine verlies van sommige wateroplosbare vitamines weegt niet op tegen de veiligheidsvoordelen.

Hoe heeft pasteurisatie onze gezondheid verbeterd?

Wist je dat vóór de invoering van pasteurisatie (begin 20e eeuw) maar liefst 25% van alle voedsel- en watergerelateerde ziekten werd veroorzaakt door melk? Tegenwoordig is dat minder dan 1%!