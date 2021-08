Rolling Stones drummer Charlie Watts (80) overleden

Rolling Stones-drummer Charlie Watts is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat meldt persbureau AFP.

Samen met Mick Jagger en Keith Richards behoorde Watts ruim 50 jaar tot de gezichten van de Rolling Stones.

Watts werd onlangs geopereerd, al is niet bekend waaraan. Hij was na de operatie optimisch over een come back: “Ik werk heel erg hard om opnieuw fit te raken, maar ik moet het advies van de specialisten accepteren: het zal even duren”, zei Watts.

Watts was misschien het meest zachtaardige lid van de Rolling Stones, maar hij zag rood toen Mick Jagger de fout maakte om hem aan te duiden als "mijn drummer". Het gebeurde op een avond in Amsterdam in 1984 en volgens de autobiografie van Keith Richards trok de drummer Jagger aan zijn revers omhoog en gaf hem een ​​straffe rechtse hoek die hem languit over een tafel deed belanden met schotels met gerookte zalm.