De economie van Georgië explodeert, onder meer doordat steeds meer toeristen de parel van de Kaukasus ontdekken

Georgië, gelegen op het kruispunt van Europa en Azië, ontwikkelt zich snel tot een aantrekkelijke bestemming voor reizigers en investeerders. Met een indrukwekkende economische groei van 9,5 procent in 2024 en een rijke culturele geschiedenis, biedt het land een unieke combinatie van natuurlijke schoonheid en economische potentie.

De Georgische economie heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke groei doorgemaakt. Deze groei wordt ondersteund door een sterke binnenlandse vraag, investeringen in infrastructuur en een bloeiende toeristische sector. Volgens de Wereldbank groeit de economie in 2025 met 5,5 procent. Toch blijft Georgië op dit moment qua welvaart flink achter bij landen in Oost-Europa. Het bbp ligt in Bulgarije en Roemenië bijvoorbeeld nog ruim twee keer hoger.

Maar volgens de meest recente prognoses van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in Georgië tegen 2030 meer dan 14.050 dollar bedragen, een ruime verdubbeling van de 6700 dollar nu.

Culturele en natuurlijke schatten

Georgië is rijk aan culturele en natuurlijke bezienswaardigheden. De hoofdstad Tbilisi, gelegen aan de oevers van de Mtkvari-rivier, combineert historische architectuur met moderne ontwikkelingen. In de regio Kakheti, bekend als de bakermat van de wijnbouw, kunnen bezoekers traditionele wijnhuizen ontdekken en genieten van de beroemde qvevri-wijnen.

De adembenemende landschappen van de Kaukasus bieden talloze mogelijkheden voor avontuurlijke reizigers. Het land bestaat voor 85 procent uit bergen. In Svanetië kunnen wandelaars eeuwenoude bergdorpen en middeleeuwse wachttorens verkennen. De regio Kazbegi, met de iconische Gergeti Trinity Church, biedt spectaculaire uitzichten over de bergen.

Het toerisme in Georgië groeit gestaag. In het derde kwartaal van 2024 steeg het aantal Nederlandse toeristen met 23,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze toename wordt mede mogelijk gemaakt door verbeterde vliegverbindingen en een groeiende internationale interesse in de unieke cultuur en natuur van het land. Met zijn gastvrije bevolking en diverse attracties is het land dus klaar om zijn plaats op het wereldtoneel verder te versterken.

Conservatieve normen en waarden

Maar hoewel Georgië zich economisch en toeristisch steeds meer opent naar de buitenwereld, blijft de samenleving sterk geworteld in traditionele, vaak conservatieve waarden. Religie speelt hierbij een grote rol: de Georgisch-Orthodoxe Kerk heeft veel invloed op maatschappelijke opvattingen. Zo zijn thema’s als abortus en lhbti-rechten onderwerp van felle discussie. Homoseksualiteit is weliswaar legaal, maar openlijke acceptatie blijft beperkt en publieke uitingen leiden regelmatig tot spanningen of protesten. Ook abortus ligt gevoelig; hoewel toegestaan tot de twaalfde week van de zwangerschap, wordt het door veel Georgiërs moreel afgekeurd. Deze maatschappelijke tegenstellingen zorgen soms voor frictie tussen de moderne, jonge stedelijke bevolking en het conservatieve platteland, een spanningsveld dat voorlopig nog niet is opgelost.