Popkoepel: prins Bernhard minacht Nederlandse artiesten

De vraag van prins Bernhard en de Dutch Grand Prix aan Nederlandse artiesten om voor niets op te treden bij de Formule 1 getuigt van grote minachting jegens de muziekindustrie. Dat stelt voorzitter Frank Kimenai van popkoepel POPnl. De groep Chef’special bracht het nieuws woensdag naar buiten dat Bernhard wilde dat de groep voor een paar vrijkaartjes kwam optreden. "Artiesten zijn vaak de sluitpost op elke rekening, het wordt gezien als een hobby", stelt Kimenai. "Deze vraag van de prins getuigt van grote minachting voor een sector die heel hard werkt en de afgelopen anderhalf jaar toch al keihard getroffen is. De verhouding tussen de financiële slagkracht en de omvang van de Grand Prix, de grote hoeveelheid huizen die de prins bezit en de flexibiliteit die van artiesten wordt gevraagd is volledig zoek." Davina Michelle heeft er wel mee ingestemd voor niets te zingen. Zij zegt het een eer te vinden om gratis op te treden bij de Formule 1. Sommige muzikanten, zoals zanger A Balladeer, roepen Davina op om zich terug te trekken en zo een helder signaal af te geven. Kimenai erkent dat het een "fundamenteel verkeerd signaal" is om gratis op te treden. "Maar als jij racefan bent, snap ik wel dat een optreden op deze plek je meer waard kan zijn dan wanneer je dat niet bent", nuanceert hij.