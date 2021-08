Loretta Schrijver voorlopig nog niet te zien in Koffietijd

Loretta Schrijver keert voorlopig nog niet terug in het RTL 4-programma Koffietijd. De 65-jarige presentatrice, die een paar maanden geleden werd geopereerd aan darmkanker, vindt het dagelijkse ochtendprogramma nog "een beetje te zwaar".

"'s Ochtends vroeg om 05.30 uur op, om 06.00 uur in de auto zitten, voorbereiden 's avonds", somt Schrijver op tegen RTL Boulevard. Ook het feit dat het programma, dat maandag terugkeert na een zomerstop, live wordt uitgezonden vindt de presentatrice nog te pittig.

Schrijver is wel bezig met de opnames van de zangshow The Masked Singer, waar ze in de jury zit. "Dat wordt opgenomen, dus stel er gaat iets mis, dan kan je de boel nog even stilleggen."