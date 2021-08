Presentatrice BBC overleden na vaccinatie: ‘Er ontstond tekort aan bloedplaatjes’

De Britse Lisa Shaw is overleden aan bloedklonters in de hersenen, die zijn ontstaan na vaccinatie met AstraZeneca. De 44-jarige radiopresentatrice van de BBC was in goede conditie.

Lijkschouwer Karen Dilks heeft het lichaam van Shaw onderzocht en komt tot de conclusie dat het vaccin uiteindelijk het overlijden veroorzaakte. “Het slachtoffer was voordien in prima conditie. Door het vaccin ontstond er echter een tekort aan bloedplaatjes, met een trombose tot gevolg”, aldus Dilks.

De BBC-presentatrice kreeg op 29 april haar eerste dosis. Twee weken daarna werd ze naar het ziekenhuis van Durham gebracht. “Ze had last van stekende hoofdpijn, ook achter de ogen”, aldus haar behandelend arts John Holmes. “Uit testen bleek dat ze bloedproppen in de hersenen had.”

“Shaw is verschillende dagen bij bewustzijn gebleven. De medicijnen die we toedienden, leken ook te werken”, zegt zijn collega Christopher Johnson. Maar op 16 mei verslechterde haar situatie. Ze kreeg meer hoofdpijn en kon moeilijker praten.

“Via onderzoeken stelden we een bloeding in de hersenen vast. We hebben een deel van haar schedel verwijderd, zodat de druk in haar hoofd kon afnemen”, klinkt het. Maar het mocht niet baten. Op 21 mei overleed de presentatrice.

Bij veertigers is de kans op bloedklonters door het vaccin een op 100.000 en in slechts een op de miljoen gevallen heeft dat de dood tot gevolg. De kans op trombose is bovendien groter door een coronabesmetting dan door het vaccin.