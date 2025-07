Biograaf: Trump is nu echt doodsbang voor Epstein

President Donald Trump lijkt van streek te zijn nu hij beseft dat het Epsteinschandaal niet zomaar zal verdwijnen, vertelde auteur Michael Wolff maandag aan de Daily Beast Podcast .

De Trumps biograaf dat de president "graag de langlopende controverse rond de in ongenade gevallen financier en sekshandelaar Jeffrey Epstein " negeerde - totdat zijn eigen mensen begonnen te hameren op de openbaarmaking van de beruchte "Epstein-dossiers".

Procureur-generaal Pam Bondi vertelde Fox News in februari dat ze een lijst met Epsteins cliënten op haar bureau had liggen. FBI-directeur Kash Patel zei in een interview in 2023 ook tegen Republikeinse wetgevers : "Trek je grote jongensbroek aan en laat ons weten wie de pedofielen zijn." Zijn adjunct-directeur, Dan Bongino, zei eveneens : "Er is een reden dat ze de cliëntenlijst verbergen", die volgens complottheoretici grote namen uit de politiek en het bedrijfsleven bevat.

"Ze wilden Epstein ontmaskeren zonder te beseffen dat als ze Epstein ontmaskeren, ze waarschijnlijk ook Donald Trump zouden ontmaskeren," zei Wolff. "Dus maakten ze een fout door aan te kondigen dat ze dit gingen doen. En doen deden ze ineens of er geen lijst is, omdat Trump er op staat.

MAGAworld barstte eerder deze maand in woede uit nadat de FBI in een memo bekendmaakte dat er in feite geen lijst met cliënten bestaat en dat Epstein in 2019 inderdaad zelfmoord pleegde in gevangenschap.

Trumps achterban eiste al snel Bondi's hoofd op omdat ze de dossiers waar ze al maanden over sprak niet had geleverd. met de dossiers over JFK en MLK. Dat bedoelde ik."

"Ik denk dat hij echt in oorlog is met zijn eigen ministerie van Justitie", zei Wolff over Trump. "Dit is een probleem dat ze zelf hebben veroorzaakt. En ik denk dat Trump al jaren vastbesloten is om het onderwerp Epstein te negeren."