Gynaecologen waarschuwen: Dit is de veelvoorkomende fout die vrouwen na hun 65e maken

Je denkt: ik ben oud aan het worden, de menopauze is allang ingegaan, ik hoef geen aandacht meer te besteden aan gynaecologische kwesties. Veel vrouwen denken dat ze na hun 65e verjaardag niet meer naar de gynaecoloog hoeven. De reden? Ze geloven dat de risico’s op baarmoederhalskanker sterk afnemen en dat controles, zoals het uitstrijkje, niet langer nodig zijn. Dit idee is wijdverbreid, maar volgens gynaecologen zoals dr. Odile Bagot kan het leiden tot gevaarlijke situaties. Hoewel het klopt dat sommige screenings minder vaak nodig zijn, zijn er nog andere gezondheidsrisico’s die aandacht verdienen.

Welke gezondheidsproblemen blijven relevant na je 65e?

Na de menopauze verandert het lichaam van de vrouw aanzienlijk. Hoewel baarmoederhalskanker minder vaak voorkomt op latere leeftijd, zijn er andere aandoeningen waar vrouwen rekening mee moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan:

Vulvaire aandoeningen: Dermatologische problemen zoals korstmos (lichen sclerosus) kunnen zich vaker voordoen bij oudere vrouwen. Deze aandoeningen kunnen zonder regelmatige controles onopgemerkt blijven.

Dermatologische problemen zoals korstmos (lichen sclerosus) kunnen zich vaker voordoen bij oudere vrouwen. Deze aandoeningen kunnen zonder regelmatige controles onopgemerkt blijven. Bekkenonderzoeken : Tijdens deze onderzoeken kan de gynaecoloog bijvoorbeeld cystes op de eierstokken of gezwellen in het bekken opmerken.

: Tijdens deze onderzoeken kan de gynaecoloog bijvoorbeeld cystes op de eierstokken of gezwellen in het bekken opmerken. Borstonderzoeken: Regelmatige borstonderzoeken blijven cruciaal, ook na je 65e, om mogelijke afwijkingen in een vroeg stadium op te sporen.

Waarom is het uitstrijkje niet meer systematisch?

Het uitstrijkje, dat bedoeld is om baarmoederhalskanker op te sporen, wordt vaak niet meer systematisch uitgevoerd na de leeftijd van 65 jaar. Dit komt doordat het risico op deze vorm van kanker afneemt naarmate vrouwen ouder worden, vooral als eerdere uitstrijkjes steeds normaal waren. Maar dit betekent niet dat het volledig veilig is om geen controles meer te laten doen. Andere vormen van kanker, zoals eierstokkanker, kunnen zich nog steeds ontwikkelen en vereisen aandacht.

Wat kunnen vrouwen zelf doen?

Naast regelmatige bezoeken aan de gynaecoloog, kunnen vrouwen ook zelf bijdragen aan hun gezondheid. Zelfonderzoek van de borsten is bijvoorbeeld een eenvoudige maar effectieve manier om veranderingen op te merken. Artsen raden aan om maandelijks zelfonderzoek te doen en bij twijfel altijd een arts te raadplegen. Bovendien kunnen gesprekken met de gynaecoloog over intieme problemen of veranderingen in het lichaam naarmate je ouder wordt, helpen om tijdig in te grijpen bij gezondheidsproblemen.

Veelvoorkomende fout van vrouwen boven de 65: waarom gynaecologische controles blijven tellen.

Verder lezen over dit onderwerp