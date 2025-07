Volgens de langst lopende studie tot nu toe zijn deze 7 factoren het belangrijkst als je gezond oud wil worden

Gezond oud worden, we streven er allemaal naar, dus als iemand de heilige graal heeft: graag. De Harvard Adult Development Study komt dan misschien in de buurt.

Onderzoekers volgden sinds 1938 honderden mannelijke studenten vanaf hun adolescentie tot op hoge leeftijd. Ze keken daarbij naar werk, geluk, gezondheid en relaties.

Volgens hoofdonderzoeker Robert Waldinger spelen sociale relaties een veel belangrijkere rol bij gezondheid dan je denkt. Of de studenten op hun 80ste nog gezond waren, hing bijvoorbeeld meer af van tevredenheid met hun relaties dan van hun cholesterolwaarden. Ook ervoeren ze minder pijn als ze een sterk sociaal netwerk hadden, ook al was die pijn er wel degelijk. "Eenzaamheid is een sluipmoordenaar”, zegt Waldinger. "Het is bijna net zo dodelijk als alcohol of roken.”

De onderzoekers kwamen uiteindelijk met zeven belangrijke factoren die de kans op een gezonde ouderdom zo groot mogelijk maken.

Een stabiel huwelijk of een langdurige relatie Goede coping-strategieën, zoals humor, altruïsme en relativeringsvermogen Onderwijs en blijven leren Niet roken Geen alcoholmisbruik, matig drinken maakte niet uit Lichaamsbeweging Een gezond gewicht, liefst een BMI tussen 22 en 28

Belangrijke kanttekening: dit onderzoek keek alleen naar mannen. Er is bijvoorbeeld bekend dat vrouwen minder baat hebben bij een goed huwelijk dan mannen. Ook is alcohol waarschijnlijk ongezonder voor vrouwen.