Waarom Ivanka geen president zal worden

Toen hij nog president was hintte Donald Trump regelmatig op de dynastie die hij ging stichten. Hij was de stamvader, maar zijn kinderen zouden in zijn voetspoor volgen en ook president worden. Allereerst zijn favoriete kind: dichter Ivanka. Zij werd de eerste vrouwelijke president, voorspelde Trump.

Maar terwijl Donald koortsachtig zijn best doet in de spotlight te blijven en zijn twee oudste zoons vrijwel dagelijks op social media van zich laten horen is Ivanka van het wereldtoneel verdwenen.

In een Business Insider-interview met Mary Trump, het nichtje van de president, beweert ze dat hij mogelijk nog een keer president wil worden nadat hij in 2020 is "vernederd" - en dat is misschien het laatste dat we van de Trumps in de politiek zien - Ivanka Trump inbegrepen.

Als Trump zou geloven dat hij echt verloren had zou hij het vermoedelijk niet nog eens proberen. Vernederd worden vindt hij verschrikkelijk, zegt nicht Mary. Maar omdat hij vermoedelijk werkelijk gelooft dat hij heeft gewonnen is de kans aanzienlijk dat hij het in 2024 nog een keer probeert. En dat zal het einde zijn van de familie Trump in de politiek. "Hij is een lafaard en hij zal nooit een eerlijk gevecht aangaan. Hij zal alleen meedoen als hij ervan overtuigd is dat hij kan winnen, door vals spelen, liegen en te stelen".

De Trump-kinderen missen het enige bijzondere aan hun vader: charisma.

"Het enige dat je over Donald kunt zeggen, is dat hij een soort charisma heeft dat mensen in dit land blijkbaar aanspreekt. Zijn kinderen hebben daar niets van."

"Ik denk dat Ivanka en haar man er meer in geïnteresseerd zijn om lang genoeg uit zicht te blijven in de hoop dat mensen vergeten wat voor vreselijke mensen ze zijn. En dan ze dan weer welkom zijn in de high society van New York".