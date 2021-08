Zo kijken deelnemers B&B Vol liefde terug: ‘Geen contact meer met Debbie, wel vier nieuwe vrienden’

Cupido had een zware dobber aan de B&B-eigenaren die deelnamen aan datingshow B&B Vol liefde. Zijn pijlen misten helaas keer op keer hun doel. Toch kijken de deelnemers van de kijkcijferhit met veel plezier terug op hun avontuur.

Pascal, die volgens Debbie (van Cása Santángelo) te weinig diepgang had, is wel een beetje geschrokken van wat de pittige gastvrouw zei in de interviewtjes tussen de opnames door. "Ze noemt Melvin mijn broertje, en noemt ons gedrag ‘machogedrag’. Dat vond ik niet leuk om te horen.”

"Maar verder ben ik tevreden, hoor. Ik ben gedurende de opnames echt mezelf geweest”, vervolgt hij in Metro. "Ik keek echt met trots, want dit is wie ik ben geweest.” Debby spreekt hij niet meer. "Maar ik heb er wel vier nieuwe vrienden bij: Chris, Melvin, Mitch en Theun. Theun deed Melvin onlangs een appje met de vraag of we een drankje met elkaar konden drinken.”

Mitch heeft Theun en Roxanne nog wel een aantal keer gezien na de opnames, maar de liefde heeft hij niet gevonden. "Aan het begin had ik echt wel een klik en chemie. Op een gegeven moment stagneerde dat ook wel. Je komt er dan achter dat je verschillend bent: ik hoef niet altijd te praten en zij is wel een prater. Zo ben ik niet, zeker niet in zo’n setting met camera’s op je neus.”

Korreltje zout

Froukje heeft zich wel vermaakt bij de norse Bert in Frankrijk, maar dacht soms ook: ‘Bert, doe even normaal’. "Bijvoorbeeld bij die handdoeken die ik in de droger had gedaan. Het regende steeds en ze waren erg nat. Maar hij was daar niet blij mee en ratelde maar door. Maar goed, ik neem het maar een korreltje zout.”

Gwen en Bert zagen elkaar nog één keer. "Toen hij in Nederland was, hebben we ergens koffie gedronken.” Maar dat had ook een praktische reden. "Ik had mijn jasje daar laten liggen, die kwam hij nog even langs brengen.”