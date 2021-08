Herman Koch: Nederlanders kunnen niet acteren

Het nieuwe boek van Herman Koch draait om een regisseur die aan een Nederlandse film werkt. Daardoor kan de schrijver losgaan over de Nederlandse filmwereld, waar hij geen hoge pet van op heeft. In De Telegraaf van maandag stelt de auteur dat Nederlanders niet kunnen acteren.

Volgens Koch zorgt het gebrek aan budget voor grotere filmproducties in Nederland voor gefrustreerde regisseurs. "Vervolgens komen de acteurs, die hun zinnen gaan uitspreken en dan vragen ’mag ik het net iets anders doen?’ Mijn theorie is ook dat Nederlanders niet kunnen acteren, omdat wij ’zo lekker direct’ zijn."

Al direct over de grens gaat het een stuk beter, meent de schrijver. "Dat zie je hier even verderop in België al, waar mensen veel voorzichtiger met elkaar om gaan. Bij ons gaat het van: hé, ik zeg het maar gewoon tegen je, want ik ben gewoon direct; gevolgd door een heel onbeschofte opmerking. We kunnen dat niet verhullen. Engelsen, Amerikanen en Italianen, die zijn heel anders van karakter."

Toch is Koch wel benieuwd naar de Nederlandse film De Oost, die dit voorjaar uitkwam, omdat hij eerdere films van regisseur Jim Taihuttu wel goed vond en er in diens werk veel acteurs spelen met een niet-Nederlandse achtergrond. "Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen, ze kunnen op de een of andere manier wél acteren. Net zoals de acteurs met Italiaanse roots in Amerika. Zij zijn de Italianen van Nederland."