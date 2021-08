Sonja Bakker: ‘Wat we deden was plagiaat’

Sonja Bakker erkent dat er door haar bedrijf recepten zijn gepikt van anderen. Bakker tegen De Telegraaf: "Het is gewoon plagiaat. Ik kan niet anders zeggen dan dat er binnen mijn bedrijf dingen niet goed zijn gegaan. Dat zijn we nu aan het herstellen."

Op haar populaire Instagram-account werden recepten, inclusief foto's geplaatst van andere receptenmakers. Bakker erkent dat dat is gebeurd en dat zij daarvoor eindverantwoordelijk is. Het is volgens haar gebeurd omdat ze vanwege corona niet voldoende oplette. Iedereen werkte vanuit huis en zo zijn dingen gebeurd die niet deugen. Een Amerikaanse blogger heeft juridische stappen gezet en Bakker begrijpt dat. „Ik zou ook verontwaardigd zijn als ik recepten en foto’s uit mijn boek ergens in Amerika zou terugzien. Dan denk ik ook: wat makkelijk scoren met knip- en plakwerk. Ik zou hetzelfde hebben gedaan. Het is een heel normale zaak dat zij mij hierop aanspreekt. We moeten hier volwassen mee omgaan. Het is geen zaak die zomaar even is opgelost. Daar zijn we nog wel even mee bezig. Ik krijg veel vragen, hoe het er nu voor staat. Dat kan nog maanden duren. Maar een oplossing komt er.”