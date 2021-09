Prins Constantijn over zijn vader: “Hij was niet makkelijk, maar wel warm en hartelijk”

Prins Constantijn van Oranje (51) sprak gisteren bij Op1 warme woorden over zijn vader, die 95 jaar geworden zou zijn. "Als je hem met een cliché bestookte, nam hij een tegenpositie in. Alleen maar om te kijken of je je standpunt kon onderbouwen."

Constantijn was aanwezig als erevoorzitter van het Prins Claus Fonds, dat 25 jaar bestaat. Over zijn vader vertelt hij: "Het was helemaal niet zo'n makkelijke man, maar hij is warm en luisterend. Wat ik erg aan hem waardeerde is dat hij niet hield van conformisme of al helemaal niet van mensen die hem of anderen naar de mond praatten", vertelt Constantijn.

Het leven was soms lastig voor Claus. "Hij heeft heel veel depressies gehad. Dat was niet zo makkelijk. Maar later was hij er altijd. Hij zei niet zoveel. Hij was een kritische man, maar wel warm en hartelijk."

Zo bleef zijn vader hem motiveren om te doen in het leven wat hij echt leuk vond. Toen de prins vertelde dat hij rechten wilde studeren, hield Claus dat in eerste instantie tegen. Hij wenste dat zijn zoon zijn tekentalent zou ontwikkelen. "Hij heeft het me moeilijk gemaakt, want ik moest het wel echt willen."