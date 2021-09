Frankrijk neemt afscheid van acteur Jean-Paul Belmondo

Frankrijk neemt vrijdag definitief afscheid van de maandag overleden Jean-Paul Belmondo. De acteur, die geldt als een van de iconen van de Franse cinema, wordt vrijdagochtend om 11.00 uur herdacht in de kerk Saint-Germain-des-Prés in Parijs. Na de ceremonie vindt in zeer kleine kring de crematie plaats. Donderdag was er bij het Hôtel des Invalides in Parijs al een nationaal eerbetoon, waar onder anderen president Macron aanwezig was. Hij prees de overleden acteur als "nationaal erfgoed". Belmondo overleed maandag op 88-jarige leeftijd. Vanwege zijn rol in de klassieker A bout de souffle uit 1960 gold hij als een van de belangrijke gezichten van de filmstroming nouvelle vague. De acteur speelde in tientallen films, waaronder Le Doulos (1961), l'Homme de Rio (1964) en Les Misérables (1995). Het overlijden van Belmondo heeft ook buiten de filmwereld flink wat losgemaakt.