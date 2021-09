Van der Kolk en Van Iperen voeren bestsellerlijst NY Times aan

Twee Nederlanders staan bovenaan de bestsellerlijst van The New York Times. In de categorie paperback non-fictie verkochten Bessel van der Kolk en Roxane van Iperen de meeste boeken.

Van der Kolk voert de lijst aan met The Body Keeps the Score, een boek over trauma's die sporen achterlaten in het lichaam. In het Nederlands kwam deze titel uit onder de naam Traumasporen.

Op plaats twee staat de vertaling van 't Hooge Nest van Van Iperen. Dit boek, The Sisters of Auschwitz in het Engels, gaat over de twee vroegere bewoners van het huis waar de schrijfster zelf woont. Voor Van Iperen bewoonden de Joodse verzetsvrouwen Janny en Lien Brilleslijper de woning.

Carice van Houten en Halina Reijn werken nu overigens aan een verfilming van 't Hooge Nest. Van Iperen maakt op het boek zelf ook nog een vervolg op basis van de brieven die ze er na de publicatie over heeft ontvangen.