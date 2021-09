Organisatie: ruim 150.000 deelnemers Unmute Us-protesten

Aan de Unmute Us-protesten in tien steden hebben zaterdag volgens de organisatie meer dan 150.000 mensen deelgenomen. In Amsterdam zou veruit het grootste aantal op de been zijn geweest. De organisatie stelt dat daar 80.000 deelnemers aan de protestactie waren. In Utrecht, Groningen, Maastricht en Eindhoven liepen volgens Unmute Us 15.000 mensen mee. Gemeenten zelf schatten het aantal deelnemers overigens lager in. Zo meldden Utrecht en Maastricht elk 10.000 deelnemers.

De betogers eisten de onmiddellijke openstelling van evenementen en festivals. Volgens de organisatoren van het protest kan de sector gewoon open "zonder dat de druk op de zorg exponentieel groeit". Het bewijs daarvoor zien ze in evenementen als voetbalwedstrijden en de Formule 1 in Zandvoort. Hun oproep aan het kabinet luidt dan ook: "Stop de willekeur en open alle grootschalige evenementen."

"De evenementenbranche heeft keer op keer aangetoond veilig evenementen te kunnen organiseren", aldus directeur Ruben Brouwer van concertorganisator MOJO. "Er kan 14 september dus geen ander kabinetsbesluit volgen dan volledige openstelling."