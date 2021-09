Rudy Giuliani stomdronken op 9/11-herdenking

Hij was een van de helden van 9/11. Rudy Giuliani was burgemeester van New York en onder zijn leiding kwam de stad de aanslagen te boven. Sindsdien is er veel gebeurd, maar Giuliani houdt op 9/11 nog altijd een herdenkingsdiner.

Dit jaar was hij stomdronken, volgens getuigen. Voormalig officier van justitie Ron Filipkowski was er bij. "Hij kwam dronken aan en gaf dronken een imitatie van koningin Elisabeth. En hij verzekerde ons dat hij nooit via Eppstein een tiener in bed had gekregen, zoals prins Edward."

"Ik weet niet zeker of ik ooit iemand een toespraak heb zien houden tijdens een formele gelegenheid die zo dronken is als Rudy Giuliani nu is tijdens het 9/11-diner", voegde hij eraan toe.