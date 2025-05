Het geheim van geluk zit in het verhaal dat je jezelf vertelt (en zo pak je dat aan)

Wat maakt ons écht gelukkig? Volgens iemand die jarenlang mensen op hun sterfbed heeft begeleid, is het antwoord niet succes, plezier of het vermijden van pijn. Het zit dieper. Geluk ontstaat als betekenis en doel samenkomen en de sleutel daartussen is verrassend eenvoudig: het vertellen van je eigen verhaal.

Denk aan geluk als een huis met twee stevige pijlers:

Betekenis is het verhaal dat je jezelf vertelt over je leven, vooral over je moeilijkste momenten.

Doel is wat je doet met dat verhaal, oftewel de richting waarin je het leven oppakt.

Maar die twee zijn niet vanzelf verbonden. Betekenis zit in het verleden. Doel ligt in het nu en de toekomst. Wat ze verbindt? Juist: storytelling.

Jij bent het verhaal dat je jezelf vertelt

Iedereen krijgt te maken met verlies, pijn of afwijzing. Maar hoe we daarmee omgaan, verschilt enorm. “Storytelling is hoe we beginnen ons verleden en onszelf te begrijpen”, zeggen psychologen. Door moeilijke gebeurtenissen opnieuw te bekijken met mildheid en inzicht, kunnen we er kracht of groei uit halen.

Psycholoog Dan McAdams noemt ons “narratieve wezens”: we bouwen ons zelfbeeld op uit het verhaal dat we over ons leven vertellen. Door onszelf als de held in dat verhaal te zien – niet ondanks de moeilijke delen, maar juist mét die delen – geven we betekenis aan wat we hebben meegemaakt.

Van verhaal naar richting

Maar verhalen laten ons niet alleen terugkijken, ze geven ook richting. Wat we belangrijk vinden, waar we energie van krijgen en wat ons drijft, komt vaak voort uit het verhaal dat we over onszelf zijn gaan geloven.

Een voorbeeld: iemand verloor als kind zijn vader, een arts, aan een hersenbloeding. “Zijn dood zette mij op het pad om in zijn voetsporen te treden”, vertelt hij. “Dat verhaal gaf mijn verdriet betekenis en werd mijn missie.” Hij werd zelf arts en later hospicezorgverlener en vond juist in het delen van verhalen met patiënten zijn diepste doel.

Hoe verhalen betekenis en doel verbinden

Storytelling bouwt een brug op drie manieren:

Het haalt betekenis uit pijn. Door verhalen te maken van wat we hebben meegemaakt, geven we zin aan onze worstelingen. Het creëert richting. Vanuit onze verhalen ontstaan thema’s die ons leiden, zoals zorg, verbinding of creativiteit. Het verbindt ons met anderen. Door ons verhaal te delen, leven we ons doel. We inspireren, raken en maken contact.

En nu jij

Volgens onderzoek van psycholoog James Pennebaker zijn mensen die schrijven over emotioneel ingrijpende ervaringen gezonder, veerkrachtiger en wijzer. Dus: vertel jouw verhaal. Niet perfect, maar eerlijk.

Stel jezelf de vragen: Wat heb ik meegemaakt? Wat heb ik daarvan geleerd? Wat doe ik met die les?

En dan? Deel het, leef het. Want jouw verhaal kan zomaar het begin zijn van een betekenisvol en doelgericht leven en dus van écht geluk.