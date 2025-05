Dit zijn de beste campings en camperplaatsen van 2025

De winnaars van de NKC – Campercontact Awards 2025 zijn bekend. In tegenstelling tot andere verkiezingen worden deze awards niet toegekend door een vakjury, maar zijn ze volledig gebaseerd op de beoordelingen van camperaars. NKC, partner in camperlife, is initiatiefnemer van deze jaarlijkse publieksprijs, in samenwerking met Campercontact.

De award voor beste camperplaats van Nederland gaat naar Het Lindedal in Steggerda (Friesland). Met een perfecte score van 5 sterren is het duidelijk dat camperaars deze plek waarderen vanwege de rust, ruimte, gemoedelijke sfeer en de betrokkenheid van eigenaren Akke en Dirk.

Akke en Dirk Hielkema, eigenaren van camperplaats het Lindedal reageren blij: We zijn heel verbaasd, we konden het niet geloven. Jaren nadat we stopten met ons boerenbedrijf stelde mijn man voor om een camperplaats te beginnen. We zijn nu nog maar 3 jaar bezig en dan al zo’n mooie award winnen. We hebben hier zo’n rustige en fijne plek midden in de natuur dat we graag met anderen delen. We runnen deze locatie zoals we zelf ook op een camperplaats zouden willen verblijven, heel fijn en speciaal dat onze camperplaats zo gewaardeerd wordt door de camperaars zelf. Daar doen we het uiteindelijk voor.

De Nederlandse toppers

De beste camping van Nederland is dit jaar de Mini-camping Aan de Beemden in Hulsberg (Zuid-Limburg). Ook deze camping scoorde een 5, onder meer dankzij de rustige ligging, het schone sanitair, de ruime opzet en de persoonlijke gastvrijheid inclusief ontbijt op zondag en een boerderij-automaat vol streekproducten.

Ellen Schiffelers, eigenaar van Mini-camping Aan de Beemden, reageert verrast: “We zijn enorm verrast en trots op deze award. Tien jaar geleden begonnen mijn man en ik vol enthousiasme aan onze mini-camping, midden in het groene, rustige Zuid-Limburg. Vanuit mijn achtergrond in de zorg heb ik altijd veel waarde gehecht aan persoonlijke aandacht en een fijne sfeer voor onze gasten. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de kwaliteit en beleving op ons terrein en het is bijzonder om te zien dat onze inspanningen nu op deze manier worden beloond, juist omdat de waardering rechtstreeks van onze gasten komt.”

Camperaars kiezen: van Italië tot Denemarken

Ook in andere Europese landen zijn de hoogst gewaardeerde locaties door camperaars zelf gekozen. Van de Toscaanse heuvels tot de Deense natuur: de winnaars in Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, België en Denemarken laten zien waar reizigers zich echt thuis voelen.

De NKC – Campercontact Awards zijn gebaseerd op reviews van Nederlandse gebruikers van Campercontact, verzameld van 1 april 2024 t/m 1 april 2025. Alleen locaties met minstens 15 beoordelingen deden mee met de verkiezing. De locatie met de hoogste gemiddelde beoordeling werd winnaar. Bij een gelijke score gaf het aantal unieke reviews de doorslag.

Transparantie

Marieke van Dijl, projectleider van de Awards namens NKC, benadrukt het belang van deze aanpak: "Juist doordat camperaars zelf hun oordeel geven, krijgen deze awards echte waarde. Alleen échte ervaringen van échte reizigers. Het is mooi om terug te zien dat gastvrijheid en de inzet van de eigenaren echt opvalt en wordt gewaardeerd."