Spanjaarden vrezen slechte invloed prinses Alexia op hun Leonor

Prinses Alexia (16) en de Spaanse prinses Leonor (15) zitten het komende jaar samen op het prestigieuze Atlantic College in Wales. Leuk voor de beide royals, die elkaar al langer kennen, maar in Spanje vrezen ze dat de rebelse Nederlandse een slechte invloed zal hebben op hun prinses.

Royaltyverslaggever Marc van der Linden denkt echter dat dat wel meevalt. "Mijn indruk via mensen die haar echt goed kennen is juist dat Alexia eerder verlegen is dan extravert," vertelt hij bij RTL Nieuws. "Dat ze wel meedoet met haar vriendinnen in de filmpjes, maar ook heel erg schrikt als die dan in de openbaarheid komen. Ze is net als haar moeder iemand die haar woorden goed afweegt."

Van der Linden zegt ook dat juist Leonor zelf mogelijk door haar moeder naar de school is gestuurd vanwege haar gedrag. "Er is een verhaal dat door de media in Spanje maar deels gebracht wordt en dat is dat Leonor naar de school gebracht is, omdat haar moeder het niet eens is met het vriendje van de prinses."

Dus wie hier de rebel is, moet nog maar heel erg blijken, aldus Van der Linden.