Hondenfluisteraar Cesar Millan aangeklaagd om agressieve pitbull

Hondentrainer en realityster Cesar Millan ligt onder vuur omdat zijn eigen pitbull jarenlang agressief gedrag zou hebben vertoond. Millan is volgens TMZ aangeklaagd door een atlete die beweert te zijn aangevallen door de inmiddels overleden Junior. De dame, Lidia Matiss, zegt dat het beestje ook anderen heeft verwond en dat hij zelfs de hond van actrice Queen Latifah heeft gedood.

Matiss bezocht in 2017 het hondenopvangcentrum van Millan waar haar moeder werkte. Daar zag ze naar eigen zeggen Junior zonder oppas en niet aangelijnd. De viervoeter zou haar meerdere keren in haar benen hebben gebeten, is te lezen in de aanklacht die TMZ in handen heeft. Matiss zegt dat ze zo ernstig gewond raakte dat ze haar sportcarrière moest beëindigen. Voor de lichamelijke en emotionele schade eist ze van Millan een schadevergoeding.

Millan, die baasjes in de serie The Dog Whisperer helpt de gedragsproblemen van hun honden aan te pakken, was volgens Matiss op de hoogte van het gedrag van Junior. Zo zegt ze dat hij vaker mensen aanviel. De hond van Queen Latifah zou zijn overleden na een aanval op het opvangcentrum. De actrice werd naar verluidt verteld dat haar trouwe viervoeter was aangereden.

De woordvoerders van Millan en Queen Latifah hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen en de aanklacht.