Festivalbranche voorzichtig positief over versoepelingen

De festivalbranche is "voorzichtig blij" met de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen. Volgens ingewijden zouden meerdaagse evenementen en festivals onder voorwaarden weer mogelijk worden. Hoe die voorwaarden er precies uit zullen zien, wordt nog nader uitgewerkt.

"Hier hebben we al die tijd op aangestuurd. Dus als het echt zo is, is dat heel mooi. Bijna niet te geloven. Dan kan iedereen weer los en kunnen we weer gaan programmeren", zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) tegen het ANP. Toch houdt hij een slag om de arm. "Ik blijf voorzichtig. De afgelopen maanden gingen we telkens twee stappen vooruit en weer drie achteruit."

Ook blijft het spannend wat de voorwaarden zijn waaraan festivals en evenementen zich moeten gaan houden. Gedacht wordt aan een maximaal aantal bezoekers, waarschijnlijk op basis van een percentage van de normale capaciteit. Ook wordt gekeken hoe gewerkt kan worden met toegangsbewijzen en coronatesten. Daarvoor kan de app CoronaCheck gebruikt worden, maar misschien kunnen organisatoren ook hun eigen testcapaciteit organiseren, is het idee.

"Als ze zeggen dat alles weer mag, dus zonder die 1,5 meterregel maar met een coronatoegangsbewijs, dan is dat natuurlijk goed nieuws. Maar een maximaal aantal bezoekers blijft een probleem. Je moet uitverkopen om uit de kosten te komen", zegt Schans. "Per 1 oktober willen ze bovendien alle steunmaatregelen voor de evenementensector stoppen. Als je dat loslaat terwijl er wel beperkende maatregelen blijven, dan snap ik dat niet goed."

Zondag is in het Catshuis overlegd over versoepelingen van de coronamaatregelen. Daarna lekte onder meer uit dat de anderhalvemeterregel vanaf 25 september vervalt. In plaats daarvan moeten mensen op meer plekken bewijs overleggen dat ze gevaccineerd, negatief getest of hersteld zijn van corona.

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven zei in het NPO-programma Goedemorgen Nederland dat er voor de cultuursector goed nieuws aankomt dat nog niet is uitgelekt. Details deelde ze niet, omdat daar dinsdag pas formeel een besluit over wordt genomen. Dat wordt diezelfde dag in de avond toegelicht in een persconferentie.