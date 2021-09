Zijn Harry en Meghan van plastic?

De hertog en hertogin van Sussex, beter bekend als het powerkoppel Harry en Meghan sieren de cover van Time. Die eer hebben ze te danken aan het feit dat ze beide staan op de lijst van 100 meest-invloedrijke mensen die dat tijdschift jaarlijks maakt.

Er is in de VS en het Verenigd Koninkrijk opschudding over de cover van Time. Niet omdat mensen vinden dat de twee niet op die lijst horen (hoewel daar ook wel iets voor te zeggen is), maar omdat de vormgevers van Time royaal zijn uitgeschoten bij het mooi maken van de twee. Uit het portret is daardoor ieder leven geweken.

Harry en Meghan staan in de categorie ‘iconen’, met onder anderen zangeressen Dolly Parton en Britney Spears en tennisser Naomi Osaka. “In een wereld waar iedereen een mening heeft over de mensen die ze niet kennen, tonen Harry en Meghan medeleven voor de mensen die ze niet kennen. Ze hebben niet zomaar een mening. Ze mengen zich in het strijdgewoel”, schrijft Times over het koppel.

“Die cover ziet er zo nep uit... Oh wacht, dat is omdat ze ook echt fake zijn”, reageert iemand op Twitter. Of ook: “Die airbrushes moeten daar nogal zwaar werk geleverd hebben” en “Vreselijk geretoucheerd. Ze zien eruit alsof ze uit een computergame komen.” Iemand anders schreef dan weer: “Jezus, ik dacht dat dit een parodie-account was met een duidelijk gephotoshopte cover. Maar toen zag ik het blauwe vinkje. Wauw, Time is echt laag gevallen” en “Ik kan niet uitmaken of dit beeld echt of Photoshop is. Prins Harry en Meghan lijken wel van plastic.”