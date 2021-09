Bridget Maasland: André loog dat hij vrijgezel was

Bridget Maasland haalt anderhalf jaar na haar beruchte affaire met André Hazes hard uit naar de volkszanger. Hazes zou onder meer tegen haar hebben gezegd dat hij vrijgezel was, terwijl hij nog een relatie had met Monique Westenberg.

In de podcast Dit komt nooit meer goed van Malou Holshuijsen en Roos Schlikker, vertelt Bridget over haar relatie met André: "Die werd me al niet in dank afgenomen, destijds, door verschillende partijen, omdat ik toch wel, soort van, was voorgelogen dat hij vrijgezel was en vrij in het leven stond. Door hemzelf. Dus dat was allemaal prima, en toen bleek natuurlijk gaandeweg dat dat niet zo was. En uiteindelijk ging hij zelfs weer terug naar zijn ex – wat dus blijkbaar helemaal niet zijn ex was. Maar ja, dat had ik toen nog niet door.”

Onvolwassen

Vooral Bridget werd afgemaakt op social media. ’Seksisme’, zegt ze zelf. "Ik wist vrij snel dat het een heel seksistische wereld is en ik nog steeds een vrouw ben. Een onafhankelijke vrouw die ouder was dan de ander. En die, in de optiek van de mensen, een huwelijk kapot had gemaakt. Waar ik helemaal niets mee te maken had. (...) Ik heb het hem kwalijk genomen dat hij eigenlijk nooit voor mij is opgekomen. Dat hij het allemaal zo heeft gelaten, want dat was het beste voor hem. Maar ook weer niet, want ik dacht ook: weet je, het is een bepaalde onvolwassenheid. Misschien moet ie daar nog in groeien. Misschien gaat het ook nooit komen, dat kan natuurlijk ook. Ik ben niet boos op hem, of zo, als je dat soms vraagt. Nee. Maar ik was wel echt teleurgesteld dat iemand je zo op een voetstuk kan zetten en daarna zo over je heen kan lopen. Dat vond ik wel moeilijk.”