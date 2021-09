Rutte belooft na vertrek uit Den Haag niet naar talkshows te gaan

Demissionair premier Mark Rutte zal na een eventueel vertrek uit Den Haag nooit meer in een talkshow verschijnen. Dat stelt de VVD-coryfee zaterdag in een interview in NRC. Rutte gaf het interview vanwege het naderende afscheid van zijn Duitse collega, bondskanselier Angela Merkel. Rutte spreekt de hoop uit Merkel te blijven zien, ook na haar vertrek. "Ik zou het erg leuk vinden. Het hangt er ook vanaf wat ze gaat doen. Ze zegt dat ze de politiek volledig verlaat en ik denk dat dat zo is. Ze wordt ook vast geen commentator in talkshows." Hier zal de demissionair premier vermoedelijk zelf een voorbeeld aan nemen, als hij ooit de Haagse politiek verlaat. "Ik ga het zelf in elk geval ook zo doen. Als ik weg ben ga ik nóóit meer naar een talkshow. Om de vijf jaar ga ik naar het lustrumcongres van mijn partij om te applaudisseren voor de speech van de leider en als ze vragen wat ik ervan vind, zeg ik: geniaal verhaal!" De Nederlandse talkshows worstelen overigens al enige tijd met tegenvallende kijkcijfers. De afgelopen weken stond er maar zelden een grote talkshow in de top 10 van best bekeken programma's.