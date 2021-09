Salaris van de koning voor het eerst boven het miljoen

De koning overschrijdt dit jaar voor het eerst de salarisgrens van 1 miljoen. Zijn grondwettelijke uitkering gaat ietsje omhoog en komt dankzij die verhoging uit boven de 1 miljoen euro. In de begroting voor 2022 is een bedrag van 1.007.000 euro opgenomen.

In het paleis wonen tweeverdieners: ook Maxima wordt betaald. Zij heeft ook opslag gekregen en ontvangt 400.000 euro.

Omdat de koning bijna niets zelf hoeft te betalen zijn de totale kosten van het koningshuis veel hoger. Volgens de begroting 45.684.000 euro.

Feitelijk is dat meer. Er zijn veel kosten die verborgen zijn in andere begrotingen. Hoeveel is nog steeds een goed bewaard geheim. Volgens de republikeinen kost het koningshuis 350 miljoen euro per jaar. Zij tellen ook de kosten mee van onder andere beveiliging, het onderhoud van paleizen en staatsbezoeken.