Acteur Michael K. Williams stierf aan overdosis

De Amerikaanse acteur Michael K. Williams is begin september overleden aan een overdosis drugs. Dat melden Amerikaanse media vrijdag op basis van de officiële autopsie. Niets wijst op suïcide.

De 54-jarige ster uit series als The Wire en Boardwalk Empire werd op 6 september dood in zijn appartement aangetroffen. De politie vermoedde toen al een overdosis.

De acteur brak door bij het grote publiek met zijn rol van Omar Little in The Wire. In Boardwalk Empire speelde hij de rol van Chalky White. Ook was hij te zien in grote films als 12 Years a Slave, The Road en Inherent Vice. Williams won veel prijzen voor zijn acteerwerk. Hij werd in totaal vijf keer genomineerd voor een Emmy Award.