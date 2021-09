Meghan & Harry: “Geen echt talent, behalve dat ze zich prostitueren voor de hoogste bieders”

Piers Morgan is een beroemde Tv-ster in Engeland. Hij moet niets hebben van Meghan en Harry, die hij vergelijkt met de Kardashians. Altijd in de aandacht, maar vanwege geen enkel opmerkelijk talent. "Het zijn mensen die geen waarneembaar talent hebben, behalve dat ze zich prostitueren voor de hoogste bieders." Volgens Piers Morgan zijn ze eigenlijk nog minder dan de Kardashians, die altijd in het nieuws willen omdat ze miljardair wilden worden. De hertog en hertogin van Sussex lijken te denken dat ze de aandacht ergens aan verdienen.

Morgen: "Mensen zeggen dat ik te kritisch ben over Meghan, maar ze heeft haar familie in de steek gelaten, haar vader in de steek gelaten, de meeste van haar vrienden in de steek gelaten, Harry van William uit elkaar gedreven en hem nu van de koninklijke familie gescheiden."

Meghan en Harry, opgestapt bij de koninklijke familie, hebben sindsdien een aantal winstgevende deals gesloten die hen een luxe leven garanderen. Toen ze terugkwamen uit New York, besloten ze met een privéjet te reizen. Pure "hypocrisie" volgens Piers Morgan omdat ze overlopen van betrokkenheid bij het klimaat. " De zelfverklaarde eco-strijders blijven de wereld de les lezen over het milieu. Ik vind dit echt hypocriet. Ik weet zeker dat er lijnvluchten zijn. Ik begrijp niet waarom ze zich gedragen alsof ze supersterren zijn."