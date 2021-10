Ruud de Wild: Zonder Olcay had ik het niet gered

Ruud de Wild heeft tijdens zijn ziekte en het herstel daarvan veel steun gehad aan zijn vriendin Olcay Gulsen. In het AD vertelt de onlangs van darmkanker herstelde dj zaterdag dat hij het zonder haar allemaal niet gered had. "Ze heeft me er doorheen gesleurd."

Een half jaar geleden maakte NPO Radio 2-dj De Wild bekend dat hij aan darmkanker lijdt. Hij ontdekte het al in januari en onderging daarna in alle stilte twee operaties. Pas vlak voor de derde operatie maakte hij de ziekte wereldkundig.

Terwijl De Wild zijn ziekte voor de buitenwereld stil hield, stond zijn vriendin de dj al die tijd bij. "Met haar luchtigheid, rust en mentaliteit. Van ‘hier komen we wel doorheen’", vertelt De Wild over Gulsen. Toen zij na de derde operatie aan zijn bed stond, viel voor Ruud alles op zijn plaats. "Plotseling stond daar een andere vrouw. Je maakt zoveel dingen mee. Samen, alleen, samen, alleen. En opeens bam, komt alles bij elkaar. Een puzzel die in elkaar valt. Ik was nergens meer bang voor. Er waren geen grenzen meer, geen schroom."

De Wild prijst de mode-onderneemster en mediapersoonlijkheid met wie hij sinds 2019 samen is, de hemel in. "Als ik zie hoe hard zij heeft gevochten. Mij bijgestaan. Met de angst die zij heeft gehad. Van en naar het ziekenhuis, urenlang wachten buiten het ziekenhuis. Het is misschien wel het grootste cadeau: dat we zó dicht bij elkaar zijn gekomen."

Maandag keert De Wild na maanden afwezigheid weer terug op de radio. Zijn vertrouwde programma De Wild in de Middag gaat hij met een nieuw team maken. Presentatrices Vivienne van den Assem, bekend van RTL Boulevard, en Evi Hanssen, bekend van 3 op Reis, staan hem samen met sidekick Gijs Hakkert bij.