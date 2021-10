De familie helpt Johnnie de Mol zijn geflopte show te redden

Het moest de klapper van Talpa-zender SBS6 worden aan het begin van de avond: Johnnie, de zoon van eigenaar John de Mol met een programma om half acht. Het werd een treurige afgang. Er kijkt bijna niemand: het programma heeft ongeveer net zoveel dagelijkse kijkers als het boekenprogramma Brommer aan Zee.

Gisteren schoot zijn bejaarde moeder te hulp. Willeke Alberti (76) was te gast en zong twee liedjes. En vertelde hoe geweldig hij is: “Ik heb het zelf meegemaakt met oma. Hoe je voor haar gezorgd hebt, tot het laatst toe… Dat is nu ook wat ik terugzie in dit programma: dat wat hij doet… Ik zit nog steeds elke avond te kijken dat ik denk van: het is zó mooi om te zien dat je mensen weer samenbrengt.” Moeder en zoon zongen ook nog een tenenkrommend duet.

Volgende week komt tante Linda helpen.

Naar moeder en zoon keken 276.000 mensen. Niet slecht.