Voedselexpert: veel onduidelijk over kruidenmengsel Giel Beelen

De claims die de makers doen over het kruidenmengsel Shambala, dat door dj Giel Beelen wordt gepromoot, zijn dubieus en nauwelijks te controleren. Dat stelt Assistant Professor Alie de Boer van Maastricht University, gespecialiseerd in voedselinformatie. Ingrediënten in het middel behoren tot een groep die op een lijst staan die nog niet is goedgekeurd door de Europese Unie. Het middel ligt onder vuur na een kritisch item dat het programma Radar hier maandag aan wijdde.

"Over de meeste voedingsmiddelen zijn in Europa duidelijke regels en afspraken gemaakt over wat je mag claimen en wat niet, en aan welke regels producten moeten voldoen", legt De Boer uit. Dit zijn objectieve criteria die door onderzoekers en wetenschappers concreet kunnen worden getest en gecontroleerd. Deze criteria worden ook gehanteerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als zij voedingsmiddelen tegen het licht houden.

Shambala, het kruidenmengsel dat Beelen promoot, doet geen claims die objectief kunnen worden getest. "Volgens de makers helpen deze druppels om je innerlijke goeroe te vinden", stelt de voedingswetenschapper. "Hoe definieer je dat effect? En hoe kan je dat testen? Het is een volstrekt subjectief gevoel dat je niet in wetenschappelijke eenheden kan uitdrukken."

Kruidensupplementen vormen sowieso een lastig grijs gebied in de Europese wetgeving, legt De Boer uit. "Veel Europese landen kennen bepaalde middeltjes die traditioneel worden gebruikt om de gezondheid te bevorderen", stelt ze. Het gaat om zo’n 2000 kruiden die nog door de EU moeten worden getest. Het is echter volstrekt onduidelijk wanneer dit proces is voltooid.

Tot die tijd mogen producenten hier reclame voor maken, mits wordt vermeld dat ze nog niet beoordeeld zijn. In Nederland vertrouwt de overheid zo lang op zelfregulering door de markt. Hiervoor is een aantal formuleringen opgesteld dat zou moeten worden gebruikt. "Maar het ondersteunen van je innerlijke goeroe staat daar niet op", voegt de voedselexpert daar aan toe. De NVWA maakte woensdag bekend onderzoek te zoek naar Shambala, om te kijken of de makers valse claims doen over de samenstelling en werkzaamheid van het middel.