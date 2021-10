Nikkie Plessen onder vuur vanwege blunder met Photoshop

Nikkie Plessen houdt wel van een beetje Photoshop. Kennelijk vindt ze haar spillebenen nog niet dun genoeg, want op haar laatste kiekje is duidelijk te zien dat ze nog dunner zijn gemaakt. Het was presentator Tim den Besten, die het bedrog ontdekte.

Plessen heeft 528.000 volgers en Den Besten vindt dan ook dat ze hen het goede voorbeeld moet geven. "Haai haai. Ik ben Nikkie Plessen en ik verneuk graag jonge meisjes met mijn gestoorde photoshoppings, xxxxx," schreeft de VPRO-presentator op Instagram bij een foto van Plessen.

Als je goed kijkt zie je dat de foto, genomen op een jacht op Ibiza, krom is getrokken, waardoor de trap van de boot er raar uitziet, maar de benen van Plessen nog dunner zijn. Ook lijkt haar hoofd wel erg groot in vergelijking met haar lichaam.

Afbeelding van Tim den Besten op zijn Insta Stories.

Ook haar volgers hebben veel kritiek. "Je beïnvloedt jonge vrouwen en meisjes hiermee en ik vind dat iemand als jij met een groot bereik juist beter zou moeten weten.” Een ander reageert: "Ze is niet zo goed met photoshop….”

En ene Joyce: "Ik snap de photoshop niet. Je bent prachtig en hebt echt een prachtig figuur je hebt dit zo niet nodig!”

Het is niet de eerste keer dat Plessen fanatiek met Photoshop in de weer is gegaan. Op onderstaande foto zie je ook hoe ze zich op haar eigen account veel slanker afbeeldt.