Gwyneth Paltrow: mijn zoon is trots dat ik vibrators verkoop

Moses, de 15-jarige zoon van Gwyneth Paltrow en Coldplay-zanger Chris Martin, is volgens zijn moeder maar wat trots op het feit dat zij via haar lifestylemerk Goop vibrators verkoopt. Dit vertelde de actrice aan Ellen DeGeneres tijdens een bezoek aan diens televisieshow.

"In eerste instantie schaamde hij zich er dood voor, maar hij kwam vrij snel daarna tot de conclusie dat het juist heel goed is dat ik vibrators verkoop. Hij zei me dat ik ervoor zorg dat mensen zich niet langer schamen om een dergelijk attribuut te kopen en dat ik een feministe ben. Dat vond ik heel lief van hem", aldus Gwyneth.

Ze vervolgt: "Ik bedankte hem hiervoor, omdat ik het echt heel erg waardeerde dat hij dat zei. Stiekem denk ik dat hij zich nog steeds een beetje schaamt, maar hij geeft er een leuke draai aan."

Naast vibrators verkoopt Paltrow ook geurkaarsen die volgens haar ruiken naar een vagina.