Alec Baldwin:”Halyna was mijn vriend”

Alec Baldwin heeft zich voor het eerst tegenover de pers uitgelaten over het schietincident waarbij hij zijn collega Halyna Hutchins onbedoeld om het leven bracht. De acteur trok zich sinds het incident terug met zijn familie in een rustig plaatsje in de Amerikaanse staat Vermont, maar daar wordt hij overspoeld door paparazzi. Zaterdag stond hij ze voor het eerst te woord aan de zijkant van de weg, nadat de auto waarin hij met zijn gezin zat achtervolgd werd.

"Ik kan geen uitspraken doen over het incident, omdat het onderzoek nog loopt. De politie heeft mij opgedragen geen woord erover te zeggen zolang dat nog bezig is", begint Baldwin, die bestookt wordt met vragen over de status van het onderzoek door de aanwezige pers. Het was de eerste keer dat hij met de media sprak, eerder liet hij zich alleen uit via sociale media over het incident.

Wel zei hij iets over zijn band met Hutchins, de cameravrouw die op 42-jarige leeftijd overleed. "Halyna was mijn vriend", vertelt hij. Zo gingen ze een keertje samen uit eten toen ze begonnen met de opnames. Baldwin zegt geregeld contact te hebben met de familie van Hutchins en "ze te steunen waar ik kan".

Veiligheidsmaatregelen

Ook spreekt de acteur zich uit over de inzet van wapens op filmsets. "Ik ben erg geïnteresseerd in manieren waarop we het gebruik van wapens op sets kunnen beperken", zegt hij. Daarnaast benadrukt de filmster het belang van strengere veiligheidsmaatregelen rondom het gebruik van wapens.

Na de uitwisseling met de aanwezige paparazzi, onder wie een journalist van de Amerikaanse entertainmentsite TMZ, vraagt de acteur met rust gelaten te worden. "De enige reden waarom we zijn gestopt, is omdat jullie ons achtervolgden en mijn kinderen aan het huilen zijn in de auto", aldus de acteur, die samen met zijn vrouw Hilaria Baldwin het woord voert. "Nu ik al jullie vragen heb beantwoord vraag ik jullie met klem ons met rust te laten."