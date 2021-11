Politie onderzoekt zedenincident in bed and breakfast Henk Krol

De politie doet onderzoek naar een zedenincident in oktober in een bed and breakfast in het Brabantse Best waar Henk Krol de uitbater van was. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door NU.nl.

Krol maakte zondag bekend dat hij stopt met zijn bed and breakfast. Reden zou zijn dat hij de huur niet meer kan betalen. In de Veronica Inside Ochtendshow kwam de voormalig 50PLUS-lijsttrekker daar maandag op terug. Hij zei dat dat niet de reden was, maar dat hij daartoe besloot na een paar incidenten.

"Op een gegeven moment was er een aantal akkefietjes waarvan ik dacht: daar moet ik voorzichtig mee zijn. Zo werd er op een gegeven moment door de nachtportier een groepje mensen toegelaten dat daar een lachgasfeestje ging organiseren", bekende hij. "Dat was de eerste keer. Dat is nog geen maand geleden. Toen heb ik gezegd: jongens, als het die kant opgaat dan kan ik mijn naam er niet langer aan verbinden. Want als dat naar buiten komt, straalt het op mij af."

Twee weken geleden zou er volgens Krol een incident zijn geweest met "een loverboy en een jong meisje". Meerdere mannen zouden seks met haar hebben gehad. "Dat meisje heeft op een gegeven moment de politie gebeld. De politie is ook geweest", zegt Krol. "En toen heb ik tegen de man met wie ik de b&b runde gezegd: als dit naar buiten komt, dan wordt er straks in de kranten geschreven ‘Krol heeft tegenwoordig een bordeel in de bossen’." De eigenaar van de b&b, de Van Genugten Groep, bevestigt aan NU.nl dat er inderdaad seks- en lachgasincidenten hebben plaatsgevonden.

De politie laat desgevraagd weten onderzoek te doen naar een zedenincident. Een woordvoerder benadrukt dat het gaat om een meerderjarig meisje. Zij zou in de nacht van 22 op 23 oktober in de accommodatie tegen haar wil seks hebben gehad. Het zou hierbij niet gaan om loverboypraktijken, benadrukt de zegsvrouw.