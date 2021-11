Ex-vriend over Erica Meiland: ‘Ze liegt alles bij elkaar’

Erica Meiland ontkent in haar pas verschenen biografie dat ze een relatie had met privédetective Sander van Betten. Hij zegt echter bewijs te hebben dat de twee wel degelijk innig waren.

"Ze liegt alles aan elkaar in haar boek en geeft mij een trap na”, zegt Van Betten in de Telegraaf. Volgens de detective had hij een half jaar lang een intense seksuele relatie met de realityster.

'Ze beweert vier keer met mij te hebben gewandeld. Onzin, we hebben tijdens corona tientallen wandelingen gemaakt”, aldus Van Betten, die bewijs zegt te hebben in de vorm van selfies. "Ze stuurde me soms wel tien appjes per dag, voorzien van hartjes, kusjes of handzoentjes, misschien bij elkaar opgeteld wel duizend. Die heb ik allemaal bewaard. Daarnaast heb ik minstens vijfhonderd e-mailberichten van haar ontvangen.”

Erica Meiland lag eerder ook al onder vuur om haar racistische uitspraken. Zo noemde ze vrouwen in een boerka pinguïns. "Ik heb weleens drie van die pinguïns in de Hoofdstraat in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Gewoon niet doen hier. Rot op joh, met je boerka."