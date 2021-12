‘Meer vrouwen overwegen aanklachten tegen Borsato’

De Telegraaf kwam vandaag als eerste met de bevestiging van geruchten dat Marco Borsato seksueel misbruik zou hebben gepleegd met jonge meisjes. Een vrouw van nu 22 zegt dat Borsato vanaf haar vijftiende ontucht met haar pleegde. Crime-verslaggever John van den Heuvel, die maanden werkte aan de scoop, zegt dat er meer aangiften te verwachten zijn.

“We hebben eigenlijk de afgelopen weken en maanden onderzoek gedaan en ook wel verhalen onderzocht in de geruchtensfeer van andere slachtoffers. Daar is ook contact mee. Die zijn nog niet zo ver dat ze aangifte gaan doen, maar dat kan misschien nog wel komen”, zegt hij op Radio 538.

Het (mogelijke) slachtoffer waar John mee in contact staat, kent volgens hem ook nog meer slachtoffers. “Zij zegt ook weet te hebben van andere gevallen, dus als die er zijn en informatie kunnen of willen delen dan hoop ik in elk geval dat ze naar de politie gaan”, zegt hij.

Van den Heuvel heeft meerdere bewijzen gezien van de jongedame waarmee hij in contact staat. “Ik heb ook dingen gelezen, gezien en gehoord. Op basis daarvan moet ik echt oprecht zeggen dat ik haar verhaal geloof.”