Dan Karaty bekent: “Ik was 25 jaar lang alcoholist”

Dan Karaty, beroemd danser en jurylid van talentenjachten, onthult aan Chantal Janzen dat hij net uit een afkickkliniek komt na 25 jaar lang alcoholist te zijn geweest.

''Ik durf het nu eindelijk hardop te zeggen: ik ben 25 jaar alcoholist geweest. Ik kom net uit een afkickkliniek'', vertelt de danser. ''Ik heb jarenlang een masker op gehad. Nu wil ik er open en eerlijk over zijn. In stilte lijden was vermoeiend en nu ik terugkijk onnodig.''

Hij doet zijn ontboezemingen in het magazine van Chantal Janzen. ''Ik ging eraan kapot. Niet alleen ik, maar mijn hele gezin was er de dupe van. Ik was continu angstig en gespannen. Ik was emo­tioneel afwezig, was er nooit bij met mijn hoofd als ik met mijn gezin was.''

''Alcoholisme is een egoïstische ziekte", vervolgt Dan. "Ik dacht altijd dat ik alleen mezelf pijn deed, maar in werkelijk­heid deed ik iedereen om me heen pijn." Naar eigen zeggen was hij er trots op dat hij zijn verslaving zo goed verborgen kon houden. "Dat ik zo’n ‘succesvol' leven kon leiden zonder dat iemand iets doorhad.''

De danser legt uit hoe het begon: ''Ik had last van paniekaanvallen in de buurt van mensen. Ik was bang voor sociale situaties, zelfs met vrienden. Om dat gevoel te verdo­ven, dronk ik. Veel."

De 45-jarige Karaty spreekt van een nieuw begin. ''Het voelt alsof ik mijn tweede leven begin. Al ben ik realis­tisch, ik denk niet dat alles makkelijk gaat zijn."