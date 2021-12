The Streamers geven concert op tweede kerstdag

The Streamers keren op 26 december, op tweede kerstdag, terug. De supergroep onder leiding van Guus Meeuwis en Kraantje Pappie geeft dan een livestreamconcert vanuit de Winter Efteling. Mensen kunnen net als bij de eerste drie shows afgelopen voorjaar een gratis toegangskaartje bestellen en een zelfgekozen bedrag achterlaten in de 'fooienpot'. Met de opbrengst wordt dit keer de livestream bekostigd en UNICEF gesteund. De groep, waar ook onder anderen Maan, VanVelzen, Thomas Acda, Paul de Munnik, Suzan & Freek en Nick & Simon bij horen, nam eigenlijk afgelopen mei afscheid vanuit De Kuip. Toen na een paar maanden de coronamaatregelen wat betreft concerten weer werden aangescherpt begon het weer te kriebelen. "We dachten: moeten we niet nog een keer alles bij elkaar roepen. En dat idee werd met zeer veel sympathie ontvangen", vertelt Meeuwis aan het ANP. The Streamers wilden graag iets terugdoen voor de fans vanwege de steun tijdens de afgelopen concerten, waar miljoenen mensen naar keken. "Nederland heeft ons zo geholpen het afgelopen voorjaar", zegt organisator Machiel Hofman van Tribe Company. "Nu vinden we het fijn om wat terug te kunnen doen, samen. Daarom gaat de opbrengst uit de fooienpot dit keer naar UNICEF, de stream blijft uiteraard gratis". Tweede kerstdag was voor de groep de perfecte dag. "Kerst is het feest van de verbinding. We dachten gelijk aan de Winter Efteling en aan een goed doel. Het leuke was dat we na drie telefoontjes al het enthousiasme en de medewerking kregen die we nodig hadden." Bij het optreden, waarbij niet alleen kerstnummers worden gezongen, zijn ook gastartiesten aanwezig. Ook zanger FLEMMING en zangeressen MEAU en Emma Heesters zijn van de partij. "Heel leuk dat jonge en zeer veelbelovende artiesten zich bij dit collectief voegen", vindt Meeuwis. Vooralsnog is er één concert gepland, maar Meeuwis en Hofman sluiten niet uit dat The Streamers er meer gaan doen. "Wat ik heb geleerd met dit project is dat je nooit nooit moet zeggen. Het enthousiasme is zo groot en ook de onderlinge band en sfeer zijn zo goed dat gewoon niet uitgesloten is dat we meer gaan doen", zegt Meeuwis. "We zien wel wanneer de bus weer gaat rijden. Voorlopig is er maar één halte en dat is de Efteling", vult Hofman aan.