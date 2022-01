Bandleider Jeroen Rietbergen weg bij de Voice wegens misdragingen

Bandleider Jeroen Rietbergen van tv-programma The Voice of Holland erkent zich ongepast te hebben gedragen in de tv-show. Hij heeft zijn werkzaamheden per direct neergelegd, meldt BNNVARA zaterdag. Rietbergen is de partner van Linda de Mol.

Volgens de makers van het BNNVARA-programma BOOS, die onderzoek deden naar wat er mis is achter de schermen van The Voice, is Rietbergen niet de enige persoon waartegen verdenkingen zijn wegens misbruik. Het programma heeft de beschuldigden en RTL op de hoogte gebracht. “De vermeende daders zijn de afgelopen week benaderd om een reactie te geven op de aantijgingen jegens hen. Deze zaterdag ontving de redactie een bekentenis en spijtbetuiging van de bandleider van The Voice, Jeroen Rietbergen”, aldus een woordvoerder van BOOS.

RTL maakte zaterdag bekend voorlopig te stoppen met het uitzenden van talentenjacht The voice of Holland.