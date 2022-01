Ex-verloofde Johnny de Mol: familie wist al lang van misbruik

Shima Kaes, de ex-verloofde van Johnny de Mol, claimt dat de familie De Mol al jaren op de hoogte is van ongewenst gedrag achter de schermen van The Voice of Holland. Ook stelt ze dat de kijker zich niet moet laten manipuleren door tranen op tv, waarmee ze duidelijk verwijst naar de emotie die haar ex maandag toonde in zijn talkshow HLF8. "Al het misbruik, de manipulaties en de corruptie moet nu stoppen", schrijft Kaes op Instagram. "Laat je alsjeblieft niet voor de gek houden door een beroemdheid die met tranen in zijn ogen op televisie verschijnt en je probeert te overtuigen dat ze geen idee hadden en hoe geschokt ze zijn door alle tragische gebeurtenissen." Volgens Kaes zijn de tranen duidelijk "een strategie" en is het "allemaal gemanipuleerd". "Dit zijn degenen die de dienst uitmaken en ook bij de show horen. Ze wisten het allemaal, al lang voordat het allemaal naar buitenkwam. Dit is gewoon een circus waarin ze elkaars rug dekken om het er minder rampzalig uit te laten zien en ik word er misselijk van." "We moeten voorkomen dat ze er elke keer weer mee wegkomen", zegt Kaes ook. "Ze doen alsof ze goden zijn en geloven dat ook." Aangiftes Kaes, die tussen 2014 en 2015 een relatie had met Johnny, heeft al lange tijd ruzie met de familie De Mol. Ze stelde eerder dat er meerdere geweldsincidenten hebben plaatsgevonden tussen haar en Johnny. Eind 2020 deed Kaes aangifte tegen haar ex-verloofde voor poging tot mishandeling en doodslag. Kort daarvoor deden Johnny de Mol en zijn vader John de Mol al aangifte tegen Kaes voor poging tot afdreiging. Als reactie hierop deed Kaes' juridisch adviseur aangifte tegen John en Johnny de Mol wegens het doen van een valse aangifte. Afgelopen maandag deed Johnny geëmotioneerd zijn verhaal over de verhalen rond The Voice of Holland in HLF8. Hij stelde in zijn uitzending dat hij denkt dat zijn vader waarschijnlijk wel afwist van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van onder anderen bandleider Jeroen Rietbergen. Talpa doet al de hele week geen mededelingen over de vraag of John de Mol wel of niet van het seksueel grensoverschrijdend gedrag wist.