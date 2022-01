Tim Hofman houdt zelf ook van ‘tieten’

Op sociale media gaan video's rondde waarin Tim Hofman weinig subtiel met vrouwen omgaat. In een daarvan maakt Tim Hofman, in het kader van een ’diepte-interview’, vrouwonvriendelijke opmerkingen tegen Playmate Zimra Geurts. Ook is er een gesprek te zien met Anna Nooshin uit 2017, waarin de Boos-presentator toegeeft weleens te hebben ’getongd met mensen van Bnn’.

#timhofman heeft iets goeds gedaan door dat gedrag te exposen van #tvohgate #alib #Borsato . Maar is zelf nou ook niet bepaald zonder zonden pic.twitter.com/mIAgRzOrf0 — JOS RAAF (@Kaizersose070) January 22, 2022

In een reactie aan De Telegraaf laat Hofman weten op de hoogte te zijn van de video en de reacties die de beelden oproepen. „Ik schaam me daarvoor. Het was 2012: backstage bij Spuiten en slikken. Ik heb sindsdien veel geleerd, zoals over meer van zulke onderwerpen: homofobie, racisme en validisme. Het was fout, excuses zijn gepast. Bij dezen.”